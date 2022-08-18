瑞信將蘋果列入首選股的主因

瑞士信貸分析師 Shannon Cross 週三 (17 日) 發布一份報告列舉蘋果為其首選股的原因，包括：蘋果 18 億台活躍設備、軟體戰略、強大的資產負債表和現金流，以及盈利能力。

Cross 表示，在經濟疲弱的環境下，科技硬體股的表現往往跑贏大盤，而蘋果資產負債表列特別強勁，這是她將蘋果列為其首選股的原因之一。

蘋果目前在全球擁有 18 億台活躍設備，還有顯著競爭優勢的軟體戰略，也是 Cross 看好蘋果後市的主因之一。

Cross 於報告中寫道：「蘋果管理層通過提高產品易用性、品質和連續性來提高客戶滿意度，從而提升產品價值和客戶參與度，透過為蘋果定制硬體設計和提供 蘋果軟體和服務，該公司生產出具有領先功能的差異化產品組合。」

Cross 指出：「科技硬體股在經濟衰退期間的歷史表現優於大盤，主要歸功於其強勁的資產負債表和現金流。」

蘋果資產負債表有近 2000 億美元的現金流，Cross 認為，這為蘋果「有機投資、股東回報和持續併購提供充足的彈藥。」儘管 Cross 懷疑蘋果是否會進行重大收購，但她指出，蘋果一直在投入大量現金來支持其 Apple TV+ 影音內容。

Cross 點讚蘋果強大的盈利潛力，研判其毛利率高的服務營收應該會持續增長，特別是蘋果更深入地涉足廣告和電子支付等領域。蘋果服務部門第三財季利率為 71.5%，整體毛利率為 43.3%。

Cross 將蘋果股價評級上調為「跑贏大盤」，目標價設為每股 201 美元。蘋果 (AAPL-US) 週三上漲 0.88% 至每股 174.55 美元，意味還有 14% 左右的上漲空間。