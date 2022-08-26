調查：經濟學家預期美國7月核心PCE將年增4.7%

據巴倫周刊 (Barron’s) 的報導，FactSet 的調查顯示，經濟學家預期美國 7 月核心個人消費支出 (PCE) 價格指數將略為降溫，但是可能仍不足以使中央貨幣政策轉向。

接受 FactSet 調查的經濟學家預估，美國 7 月核心 PCE 將月增 0.3%、年增 4.7%，皆低於 6 月份的月增 0.6%、年增 4.8%。

不過，花旗經濟學家 Andrew Hollenhorst 警告稱，即使 PCE 指數低於預期，投資者也不應期望美聯準會 (Fed) 會做出重大的政策轉向。

Blanke Schein Wealth Management 投資長 Robert Schein 表示，如果週五的 PCE 通膨數據高於預期，將會完全打消任何政策轉向的可能性。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 曾表示，美國央行今年仍有一段時間要提高利率，並警告現在說通膨已經觸頂仍為時過早，但可能已有一些通膨觸頂跡象。

聖路易聯邦準備銀行總裁、大鷹派布拉德 (James Bullard) 先前受訪時也曾表示，傾向 9 月會議上升息 3 碼，並希望看到 Fed 在今年完成主要的升息行動，讓今年聯邦基金目標利率區間從目前的 2.25%-2.5% 上調至 3.5%-3.75%。

截稿前，根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場預計 Fed 在 9 月會議上升息 2 碼的可能性為 37.5%，升息 3 碼的可能性為 62.5%。