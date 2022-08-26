橋水投資長：美股可能再度下墜 跌幅恐高達25%

全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater Associates) 共同投資長 Greg Jensen 表示，美股恐怕將面臨大幅下跌，跌幅恐高達 25%

Jensen 表示，總體而言，美股將下跌 20% 至 25%。他指出，目前市場價格僅反應通膨在相對穩定經濟中出現的下跌，未反應美國更高利率及縮表的影響，他預計這兩項因素將同時壓低通膨以及經濟成長。「但不幸的是，通膨恐怕將更加頑固。」

Jensen 指出，資產價格也會下跌，理由是金融經濟與實體經濟之間存在很大脫節，比正常資金流和資產價格高 25% 到 30%。

若面對頑固通膨，他認為美聯準會 (Fed) 將被迫更長時間地收緊政策，貨幣緊縮也將變得更為激進，對經濟及體質不佳的企業造成打擊，預期 6 到 9 個月後就可以回到寬鬆政策顯得不切實際。

在流動性枯竭、企業獲利以及經濟成長減弱的情況下，資產市場恐怕面臨的是一條艱難的道路。

在被問及如何進行投資時，他指出，投資人無法完全避免這種難關，他建議應降低投資風險，並且在全球更加多元化進行配置。

橋水基金共同投資長 Karen Karniol-Tambour 先前也表示，投資者只將聯準會 的升息因素計入股價，忽略經濟放緩衝擊和持續通膨引發的更大波動性。