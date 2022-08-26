祖克柏：Meta全新VR頭戴式裝置 10月亮相

美媒《CNET》報導，Meta 執行長祖克柏在美國時間周四 (25 日) 熱門 Podcast 節目「Joe Rogan Experience」中表示，將於 10 月發表全新 VR 頭戴式裝置。

祖克柏曾經在 2021 年 10 月「Facebook Connect」開發者大會中宣布，正在研發代號為「Project Cambria」的新一代 VR 頭戴式裝置，並且在 2022 年 5 月展示該頭戴式裝置原型產品的體驗影片。

雖然這次祖克柏沒有在 Podcast 節目中提到新產品的具體名稱，但很有可能就是指 Project Cambria。

此外，祖克柏也在 Podcast 節目中表示，新一代 VR 頭戴式裝置，將內建幫助使用者體驗「社會臨場感」(Social Presence) 的新功能。

祖克柏在提到數位分身 Avatar 時表示，比起語言、人們在非語言的溝通上更多，將透過視覺體驗來讓人們的雙向互動更為容易。他說全新頭戴裝置具備最先進的眼睛和臉部追蹤功能，當使用者微笑或皺眉頭時，也會在數位分身的臉部上呈現。

Meta 預定在 10 月舉辦「Connect」開發者大會，預料在屆時將會公開全新 VR 頭戴式裝置的細節。