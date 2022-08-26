〈紐約匯市〉等待鮑爾釋政策動向 美元走軟 人民幣自兩年低點回升

投資人繼續等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在全球央行年會的演說，尋找有關升息腳步的蛛絲馬跡，美元指數周四 (25 日) 下滑，歐元在歷經震盪交易後幾乎持平，人民幣則自兩年低點回升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%，報 108.43，盤中最低曾跌破 108，至一周低點。

豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 認為，市場可能期待鮑爾給出鷹派訊息。他表示，上次政策會議以來，美國經濟數據表現沒那麼好。隨著汽油價格回落，市場可能會認為通膨壓力已經觸頂。

多位 Fed 官員周四發表談話，但對下月升息幅度的態度依舊未明，僅強調將把利率推高至一定水平，直到通膨獲得控制。

德意志銀行總體經濟策略師 Alan Ruskin 發布報告稱：「唯一需要討論的鴿派因素是在下月會議上對聯邦基金利率進行漸進式的政策調整。即使如此，也不要指望鮑爾會在下次會議解決有關升息 2 碼和 3 碼的爭論。」Ruskin 說，Fed 在做出決定前，會希望先看到 8 月的就業和通膨數據。

聯邦基金期貨交易員預估，Fed 下月再度升息 3 碼的機率為 65%，升息 2 碼的機率為 35%。

經濟數據方面，經修訂後，美國第二季 GDP 萎縮幅度小於初值，年率自 - 0.9% 上修至 - 0.6%。

歐元兌美元幾乎持平，截稿前小漲 0.05% 至 0.9973 美元。因歐元區高度仰賴天然氣，歐元本周走勢多半受天然氣價格飆漲拖累，加上對全球經濟衰退的焦慮，促使資金紛紛流入美元。

周四盤中，歐元兌美元一度回升至平價水準，德國公布 8 月商業信心跌至逾 2 年低點後，歐元回落。此外，周四會議紀要顯示，在衰退風險逼近之際，歐洲央行 (ECB) 對高通膨越來越根深蒂固感到憂心。

人民幣自 2 年低點回升，離岸人民幣兌美元上升 0.31% 至 6.8527 人民幣。陸媒報導指出，中國計劃採取更多措施來提振國內經濟，包含提高對基礎建設項目的投資，以及擴大對私營企業和科技公司的支持。

中國祭出經濟刺激措施的消息，連帶提振澳紐幣。澳幣兌美元上漲 1.03% 至 0.6978 美元，為 8 月 17 日以來最高，紐元兌美元也漲 0.58% 至 0.6223 美元。

美元兌日元跌 0.45% 至 136.47 日元。日本央行董事會成員中村豐明表示，在薪資出現更顯著成長跡象之前，央行必須維持大規模貨幣刺激以及更溫和的政策指引。這番言論強化了日本央行在全球貨幣緊縮浪潮中，與其他同業與眾不同的超寬鬆立場。

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