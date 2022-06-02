中國國務院10天三度開會 加碼基建信用額度1,200億美元

中國國務院總理李克強周三（1 日）主持國常會，指示要加快落實「穩經濟」一攬子政策，並要求政策性銀行加碼基建信用額度人民幣 8,000 億元（1,200 億美元），為國務院 10 天內第三度為「穩經濟」政策開會，力拚刺激經濟成長。

上海證券報報導，李克強周三主持國務院常務會議，要求加快落實「穩經濟」一攬子政策，讓市場主體和群眾應知盡知、應享盡享，且新增 1,400 多億元留抵退稅，必須在 7 月到位。

此次國務院新增 1,420 億元留抵退稅，全年留抵退稅總額高達約 1.64 兆元，規模空前。4 月以來，財稅部門加快辦理留抵退稅，實際退稅金額估計已超過 1 兆元。

國務院並表示，政策性銀行的基建信用額度調高 8,000 億元。此前北京要求政策性、開發性銀行改善貸款結構，核放更多長期貸款，如今國常會對政策性銀行提出具體基建信用額度要求。

植信投資研究院宏觀高級研究員羅奐劼說，基建投資是今年「穩增長」的核心。在近三個月經濟遭受疫情衝擊之下，基建投資需要進一步發力才行，所以一攬子政策涉及很多基建投資。

這是國務院 10 天內第三度為「穩經濟」一攬子政策開會。5 月 23 日，國常會提出 6 大面向、33 項「穩經濟」一攬子措施，5 月 25 日，國務院召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，要求扎實推動各項「穩經濟」政策。此番國常會指示，要加快政策落實腳步。

中國首席經濟學家論壇理事王軍說：「近期穩經濟的政策安排緊鑼密鼓，此次國常會對六方面、33 項具體措施的落地生效，進行持續跟進部署，狠抓落實，充分表明了政府穩定經濟大盤的決心和信心，釋放出十分強烈的穩增長、保市場主體、保就業、保民生的信號。」