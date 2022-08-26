〈財報〉Grab第二季營收亮眼 但展望不佳盤中股價挫跌逾12%

東南亞叫車巨擘 Grab 周四（25 日）美股盤前公布 2022 會計年度第二季財報，儘管通膨不斷攀升，但消費者需求依舊強勁，營收年增近 8 成，優於分析師預期，同時淨損也逐漸收窄。然而，在美元走強、消費者回歸出門用餐導致外送服務需求降溫的情況下，Grab 下調全年商品總值（GMV）成長預期，導致盤前股價重挫，開盤後延續頹勢，截至盤中下跌逾 12%。

截稿前，Grab(GRAB-US) 盤中下跌 12.36%，每股暫報 3.15 美元。

Grab 第二季（截至 6/30）營收年增 79% 至 3.21 億美元，優於華爾街分析師平均預估的 2.731 億元，此外該季淨損收窄至約 5.47 億元，主因是 Grab 正在努力減少現今消耗，此前幾年 Grab 一直在爭奪該區主導地位不斷砸下重金。

按業務劃分，Grab 第二季送餐業務營收成長近兩倍達 1.34 億美元，叫車業務年增 37% 至 1.61 億美元，金融服務營收成長至 1,300 萬美元。第二季合作夥伴獎勵成長 23% 至 2.12 億美元，消費者獎勵成長 28% 至 3.11 億美元，每月交易用戶成長 12% 至 3,260 萬美元。另外 Grab 現金與現金等價物從第一季約 34 億美元降至第二季的 28 億美元。

展望未來，Grab 預估今年營收介在 12.5 億美元至 13 億美元之間，而先前預估為 12 億美元至 13 億美元，同時預估全年的商品總值（GMV）將成長 21% 至 25%，在固定匯率基礎上，GMV 預估成長 25% 至 29%，先前預估的增幅為 30% 至 35%。

Grab 執行長 Anthony Tan 表示，公司計劃專注推出新產品，幫助 Grab 聚焦在有賺頭與中成的客戶，並降低服務用戶的成本，並預料隨經濟重新開放，叫車業務將出現反彈。

未削減成本，Grab 也表示將減少吸引司機與用戶的獎勵及促銷措施，並推出無利可圖的業務，如其在一些國家的「幕後店」（dark store），即專為線上購物顧客配貨的店面，其陳列方式與常規商店並無不同，但不對外開放，並放慢招聘步伐。