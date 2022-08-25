伺服器出貨價量齊揚 Q2企業級SSD營收季增3成

據 TrendForce 研究顯示，第二季物料供應改善，北美地區超大規模資料中心及企業客戶，對企業級 SSD 需求大幅提升，加上鎧俠第一季發生污染事件，客戶為避免斷料積極拉貨，原廠在企業級 SSD 單價較高下，優先滿足伺服器客戶需求，第二季企業級 SSD 市場整體營收成長 31.3%，來到 73.2 億美元。

三星身為市場龍頭，隨著企業級 SSD 採購量回升，營收也同步成長至 32.6 億美元。第二季在其他消費性產品訂單持續下修之際，企業級 SSD 成去化產能出海口，三星為保持市場領先的地位，也不斷投入新一代傳輸規格產品開發。

TrendForce 指出，目前三星 128 層企業級 SSD 接續產品為 236 層，但量產時程可能在明年下半年，SK 海力士及 Solidigm 明年初將推出 176 層，加上美光早已量產，三星似乎也感受到成本壓力，且長江存儲也剛發表 PCIe 4.0 enterprise SSD。

TrendForce 表示，三星規劃明年在中國推出 176 層產品，與其他廠商競爭，在中國國產化政策及其他廠商推出高層次 SSD 競爭下，三星在中國的企業級 SSD 市占率勢必受到挑戰。