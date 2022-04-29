〈精測法說〉今年營收季季高 SSD控制晶片廠將躍居前四大客戶

精測 (6510-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理黃水可表示，儘管首季營運表現偏弱，但隨著投入研發效益陸續顯現，全年營收季季高及探針卡營收比重突破 5 成的目標不變，也看好 SSD 控制晶片 (Controller IC) 廠今年將躍居前四大客戶。

黃水可指出，全球 NAND Flash 市場規模陸續提升，今年將首度突破 800 億美元，且朝向大容量產品發展，精測也積極布局相關應用，主要承接 SSD 控制晶片的探針卡產品，今年首季已小量生產。

精測去年前三大客戶以台、美系為主，台 IC 設計大廠營收比重達 30-40%，另外 2 家美系客戶則分別占 10-20%、20-30%，黃水可看好，今年隨著 SSD 控制晶片探針卡進入量產，該客戶占營收比重估與前三大客戶相近，一舉成為前四大客戶，有助進一步分散客戶集中風險。

另外，元宇宙成為市場新趨勢，精測已接獲 AR、VR 相關訂單，目前在手共有 3 家客戶，加總營收比重約 1-3%，整體營收貢獻相對有限。

針對探針卡、測試板發展，黃水可補充，精測以測試板起家，後續才發展探針卡，預期探針卡仍會是未來布局重點，測試板則在既有基礎上發展，也看好隨著測試板技術複雜度增加，一般公司難以承接相關案件，也提供精測更多機會。

觀察精測首季產品應用營收占比，其他產品受惠 SSD 控制晶片探針卡挹注，比重提升至 23.7%，年增 5.3 個百分點，RF(射頻) 也因客戶探針卡需求續旺，比重提升 19.6%，年增高達 13.2 個百分點，預期未來不只探針卡，其他產品也將陸續進入量產。

至於傳統占比大宗手機 AP，首季因面臨傳統淡季，降至 40.1%，高速運算 (HPC) 及電源管理 IC、HPC、客製化晶片 (ASIC) 需求也下滑。