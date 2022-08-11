研調估2026年資料中心投資上看3770億美元 水冷技術成焦點

研調機構 Dell’Oro 近期發布報告指出，由於電信商、雲端服務商 (CSP) 運算需求持續提升，2026 年全球資料中心資本支出將高達 3770 億美元，與今年相比成長 13%，其中水冷技術也成新投資項目，預計資料中心水冷市場營收規模將超過 10 億美元。

Dell’Oro 研究總監 Baron Fung 表示，隨著新的運算架構問世為消費者提供更智慧、自動化的應用，資料中心需求成長趨勢將持續，新伺服器 CPU 投資將是主要資本支出動能，而超大規模 CSP 業者將是其中主要投資大戶，積極加速新運算技術的投資。

Dell’Oro 預計，2026 年整體資料中心基礎建設 (DCPI) 營收規模將達到 310 億美元，年複合成長率 8%，中國成長最快，其次是亞太、EMEA (歐洲、中東與非洲)。資料中心資本支出成長相關供應鏈可望同步受惠，國內包含交換器大廠智邦、光通訊廠聯亞、信驊等廠商。

首席分析師 Lucas Beran 表示，資料中心基礎建設需求仍維持強健，其中，資料中心營運持續性已成為該產業內主要優先事項，這帶動新的技術演進，市場正引頸期盼資料中心導入水冷技術。

Beran 認為，直接液體水冷 (DLC) 和浸入式水冷 (單相和雙相) 技術投資預計將顯著成長，2026 年該市場營收規模將超過 10 億美元。Dell"Oro 預估資料中心散熱將是 DCPI 中成長最快的領域，預計 2026 年該市場營收規模將達 60 億美元。

不過，Baron Fung 指出，整體市場短期還是存在不確定性，供應鏈瓶頸、通膨壓力和經濟成長放緩，可能會在短期內拖累企業資料中心的支出，但長期而言仍看好資料中心建置需求，企業持續進行數位化、雲端化營運轉型，CSP 與電信商也持續進行網路基礎建設。