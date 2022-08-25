財部：明年債務比約31% 距離債限還有2兆元空間

媒體報導稱，我明年舉債恐將破公債法上限，財政部對此表示，明 (112) 年中央政府債務比約 31%，距離債限 40.6% 估算還有 2 兆元的空間，沒有「恐破公債法」的問題。

根據媒體報導，台灣累積未償的債務餘額上看 6.6 兆元，創有史以來債務總額新高，財政部表示，112 年度中央政府 1 年以上公共債務未償餘額預估為 6 兆 6748 億元，總預算及各特別預算 (含肺炎特別預算) 舉債均納入未償餘額計算，並無排除債務存量計算之情事。

財政部表示，112 年度總預算案編列舉借 1736 億元，併計特別預算舉債 2128 億元，債務比率 31.0%，較本 (111) 年度預算數之 31.8% 為低，距離公共債務法存量上限 40.6%，仍有 9.6 個百分點、約 2 兆元。

財政部強調，我債務比率自 101 年底的 36.3% 已呈現逐年下降，強調並無報載所稱舉債恐破公債法等情事。

此外，財政部也說，目前國債鐘平均每人負擔債務已自今年 6 月的 26.7 萬元逐步下滑，截至 8 月 19 日已經降至 25.2 萬元，預估 8 月底下降至 25.1 萬元。

另外，今年度總預算編列債務還本 960 億元已全數執行完畢，並將視整體財政情況及歲入執行情形適時增加還本，以降低債務負擔。

財政部表示，我國財政管理成效獲國際信用評等公司肯定，未來仍將審慎辦理國家債務管理 110 年惠譽、穆迪及標準普爾等三大信評機構將我國信用評等調升或給予正向評價。

其中標準普爾在今年 4 月再次調升我國主權信用評等，肯定我國致力於審慎財政及債務管理，遵守財政紀律，未來仍將恪遵相關規範，持續財政改善成果，營造有韌性的財政環境。