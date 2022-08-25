〈英特磊法說〉下半年營運穩健 Q4可望維持Q3動能

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (25) 日召開法說會，展望未來，董事長高永中說，下半年營運穩健，並沒有看到客戶訂單、拉貨有太大的變化，預期第四季營運動能仍將維持第二季、第三季走勢，全年成長目標不變，至於明年狀況則要到第四季才會比較明朗。

外界擔憂全球經濟面臨下行風險也將衝擊廠商營運，對此，高永中說，依在手訂單來看，公司到第四季營運都相對穩定，客戶訂單並未惡化、拉貨放緩，預期將與上半年類似，但也不會有太大成長空間。

產品別來看，英特磊今年在高毛利的磷化銦 (InP) 產品放量下，營收、獲利均有顯著成長，公司預期下半年磷化銦比重仍將維持高檔，而根據市調公司 GII 統計資料，全球磷化銦化合物半導體市場規模在 2021-2027 年，年複合成長率將達 9.7%，屆時市場規模將攀上 76 億美元。

高永中說，上半年英特磊磷化銦產品在高速量測 HBT、APD、PIN 磊晶片應用在大型資料庫與雲端運算線路上，都有相當好的斬獲，下半年訂單也穩健，將確保準時交貨。

砷化鎵 (GaAs) 產品第二季則因安排機台維修，營收比重小幅下滑，高永中預期，隨機台恢復、投入生產，本季營收比重將有所回升，但今年成長相對受限，至於銻化鎵 (GaSb)、機台則屬於短期波動，不過與法商 Riber 開發的 Riber 8000 預計本季可以開始試產。

另一方面，英特磊近年也跨入高摻雜氮化鎵 (GaN) 二次生長業務，高永中說，目前研發進度順利，客戶反應也相當良好，將有助進一步提升毛利率，公司也預估第四季來自二次生長服務的營收貢獻將達逾 10 萬美元。