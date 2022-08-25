南韓央行一如預期升息1碼 上修全年通膨率、調降GDP成長

繼上月意外升息 50 個基點後，南韓央行 (BOK) 周四 (25 日) 將基準利率調升 25 個基點 (1 碼) 至 2.50%，一如市場預期，除了將全年通膨率預估值上調至 1998 年以來最高之外，央行也小幅下修經濟成長預期。

在 36 位接受路透調查的分析師中，僅一位預期南韓央行將升息 2 碼，其餘均預測為 1 碼。

南韓央行是全球最快撤回疫情刺激措施的央行之一，自去年 8 月以來，累計升息幅度已達 2 個百分點，試圖在不影響的經濟的情況下，壓制 20 多年來最快的通膨增長率。

與此同時，南韓央行也將今年通膨率預估值自 4.5% 上調至 5.2%，是 1998 年以來最快增速，並將全年經濟增長預期自 2.7% 小幅下修至 2.6%，明年國內生產毛額 (GDP) 增長率料放緩至 2.1%。

NH Securities 經濟學家 Kang Seung-won 認為，南韓經濟放緩的跡象顯而易見，該國半導體產業對晶片收入的預估值已經下滑，美、中對經濟衰退的擔憂也為南韓出口前景蒙上陰影。

他認為南韓的最終利率為 2.50%，並稱央行未來可能更加著重在支持經濟成長，尤其是在年底。

不過，經濟學家們對年底的利率水平態度分歧。接受路透調查的 36 位分析師中，3 人認為年底利率將達 2.5%，半數認為將達 2.75%，14 人預期為 3%，僅 1 人預期為 3.25%。