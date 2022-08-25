企業客戶不捧場 亞馬遜自遠端醫療大撤退 年底結束Care服務

企業客戶不捧場 亞馬遜自遠端醫療大撤退 年底結束Care服務 (圖片:AFP)
企業客戶不捧場 亞馬遜自遠端醫療大撤退 年底結束Care服務 (圖片:AFP)

亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (24 日) 意外宣布，即將結束 Amazon Care 服務，標誌著這家零售巨擘在其執行長 Andy Jassy 揮軍進攻醫療保健領域時的重大撤退。該服務為疫情期間亞馬遜為自家員工推出的醫療保健服務，此後還擴展到其他企業客戶。

Amazon Care 於 2019 年啟動，服務公司西雅圖總部及其周邊地區員工，提供緊急的視訊護理訪問、免費的遠程醫療諮詢，以及護理師到府篩檢和接種的付費服務。

在為自家員工推出 Amazon Care 服務後的 18 個月，亞馬遜於 2021 年 3 月宣布將該服務擴展至全美範圍，主打「為數百萬個人與家庭提供即時高品質醫療服務和建議的機會，每天 24 小時、全年無休 365 天。」

亞馬遜健康服務高級副總裁 Neil Lindsay 在致亞馬遜健康服務員工的電子郵件中表示：「這並非輕率的決定，而是經過數月思考梳理才能清晰做出此決定。」

「儘管我們的註冊會員喜歡 Amazon Care 許多方面，但我們目標的大型企業客戶卻認為該服務還不夠完整，且難以長期運作下去。」該服務將於 12 月 31 日結束。

目前尚不清楚 Amazon Care 吸引多少顧客，去年負責 Amazon Care 的副總裁 Babak Parviz 僅表示，該服務吸引多家有興趣使用的企業，且其客戶包括希爾頓、Silicon Labs、TrueBlue 和自家公司旗下的全食超市。

Amazon Care 宣布結束服務的數周前，亞馬遜甫宣布以 39 億美元收購連鎖醫療診所 One Medical。

《華爾街日報》報導，亞馬遜正以 80 億美元或更多的價格競購居家健康服務公司 Signify Health。

根據報導，由於亞馬遜結束 Amazon Care 服務，將有十數名員工失去工作。

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