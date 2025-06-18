新債王警告：美國瀕臨崩潰邊緣 40年來的長債穩賺神話恐破滅

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-18 07:00

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綜合外媒報導，知名債券投資人 Jeffrey Gundlach 警告，美國正經歷一場經濟上的典範轉移，過去 40 年「債券長期穩賺不賠」的投資常識已不適用於當前經濟環境。他認為美國正瀕臨危險的崩潰邊緣，失業率即將上升，通膨將重新走高，財政赤字和債務均創新高。

DoubleLine創辦人Gundlach警告美國正經歷一場典範轉移，長債不再是傳統認知上的避險天堂。(圖:Reuters/TPG)

這位資深債券經理人上周三在洛杉磯舉行的彭博全球信貸論壇訪談中表示：「現在大家開始意識到，長期美國公債不再是真正的避險資產。清算的時刻即將到來。」

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Gundlach 在 2009 年因爭議退出 TCW 後創立了 DoubleLine，此前他曾是 TCW 的明星債券經理，被市場看好為債王格羅斯 (Bill Gross) 的接班人，有「新債王」之稱。截至今年 3 月，DoubleLine 管理著 930 億美元的資產，擁有超過 250 名員工。

聯準會決策陷入兩難

Gundlach 指出，美國 2 年期國債通常領先基準利率變化，但自 2022 年以來，市場總是過度樂觀預期降息。聯準會目前態度是「我們還不知道任何事」，基於去年第四季的低基期效應，聯準會面臨決策困難。

他認為失業率仍是聯準會降息的最重要觸發因素。過去每次官方失業率超過 3 年平均值，往往出現經濟衰退。若失業率在今年底升至 4.5%，勢必觸發降息。

債券市場歷史性重挫

30 年期美債正經歷 1976 年以來最大且最長的下跌，價格已接近腰斬，何時反彈仍是未知數。儘管各評級債券利差基本回到年初水準，但無法掩蓋期間經歷的劇烈波動。

在降息周期中，債券價格的表現創下歷史最差紀錄，至今仍遠低於歷史中位數。短期利率幾乎沒有變化。

多項指標現異常偏離

Gundlach 觀察到多項「超現實偏離」現象：

信用市場：CCC 到 BB 級垃圾債券的利差已經超過移動平均線，顯示財務體質較差的企業開始出現還債壓力。

美元走勢：過去 15 年每次美股下跌時美元都會走強，但這次卻沒有，代表全球經濟運作模式正在改變。

失業率與財政的關係：近 10 年來，失業率和財政赤字的走勢偏離了過去 60 年的正常軌道。以前失業率低時赤字也比較低，但這個規律現在被打破了。

財政狀況急速惡化

2025 年美國財政赤字增幅已遠超過去 3 年，而過去 3 年增幅本身就達歷史級別。Gundlach 形容，2025 年印鈔強度基本等同於疫情時期大放水的「直升機撒錢」，當時聯準會為救經濟狂印美元。

美國現在的債務支出是過去 15 年平均的 1.5 倍，推高了老百姓的生活成本，可能讓通膨在年底重新升溫，失業率也會跟著上升。如此一來，聯準會想控制通膨和就業的目標就全部破功了。

通膨周期重現 1920 年代

Gundlach 特別警告，當前通膨週期與 1920 年代幾乎完美一致。1920 年代美國經歷了嚴重通膨後引發大蕭條，雖然不代表歷史必然重演，但若真的發生將是重大問題。