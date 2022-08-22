不只CVS 傳亞馬遜和聯合健康都在競標Signify Health

《彭博》引述知情人士的話報導，亞馬遜 (AMZN-US)、聯合健康集團 (UNH-US) 和 CVS Health Corp (CVS-US) 正在競標家庭健康服務提供商 Signify Health Inc (SGFY-US)。

亞馬遜對該公司感興趣是其發展醫療保健領域雄心壯志的最新跡象。一個月前，它才以 34.9 億美元收購經營實體醫生辦公室並提供遠距醫療服務的 One Medical (ONEM-US) .

報導指出，聯合健康集團也提交了對 Signify 的最高出價，超過每股 30 美元，而亞馬遜的出價居次。

總部位於德州達拉斯的 Signify 股價在周一 (22 日) 盤前交易中飆升 36.8% 至 29 美元。依此水平，該公司市值達到 68 億美元。

《彭博》報導，Signify 將於周一召開董事會會議討論投標，最終投標計將在 9 月 6 日之前完成。

報導指出，提供家庭健康服務的 Option Care Health Inc (OPCH-US) 也在競標者之列。

Signify 的業務主要是進行家庭健康評估，其客戶包括健康保險公司、政府和私人雇主、醫院營運商和醫生團體。

《華爾街日報》周日 (21 日) 也報導指稱，亞馬遜正在競購 Signify。Signify 正在接受公開出價標售，估值可能超過 80 億美元。

《華爾街日報》本月稍早時曾報導，CVS 正在尋求收購 Signify，因為它希望擴大家庭健康服務。