俄能源巨頭：歐洲天然氣價格恐將再上漲60%

俄羅斯天然氣工業公司 Gazprom 在週二 (16 日) 表示，由於西方制裁導致該公司的出口和產量持續下跌，今年冬天歐洲天然氣價格恐怕將飆升 60%，達到每 1,000 立方公尺 4,000 美元以上。

俄羅斯是歐洲最大的天然氣供應商，今年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭後，關閉了一條運輸路線，並且西方的制裁也引發了北溪 1 號管道設備的相關的爭議。俄羅斯的天然氣供應減少下，天然氣價格因此飆升。

俄羅斯天然氣工業公司表示，歐洲天然氣現貨價格已達到每 1,000 立方公尺 2,500 美元。保守估計，如果這樣的趨勢持續下去，今年冬天價格將超過 4,000 美元。

俄羅斯天然氣工業股份公司在一份聲明中表示，總體而言，今年 1 月 1 日至 8 月 15 日期間，該公司的天然氣出口量大跌 36.2% 至 785 億立方公尺，產量年減 13.2% 至 2748 億立方公尺。

俄羅斯通過北溪的天然氣流量，目前僅占產能的 20% 左右，這促使德國一再警告，隨著莫斯科對烏克蘭戰爭的制裁進行報復，隨時可能完全切斷天然氣供應。

德國聯邦網路管理局局長 Klaus Müller 先前表示，就算德國天然氣庫存在 11 月前能達到 95% 的目標，但如果俄羅斯完全切斷供應，這些庫存也只能滿足德國供暖、工業和電力上，大約兩個半月的需求。