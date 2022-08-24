〈能源盤後〉油價升至1周多高點 天然氣自14年高點回落

原油期貨價格周二 (23 日) 攀升，收登 1 周多以來最高點，同時美國天然氣價格自 14 年高點回落。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.38 美元或 3.7%，收每桶 93.74 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.74 美元或 3.9%，收每桶 100.22 美元，為 Brent 原油最近月期貨價格自 8 月 2 日以來最高點。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 4 美分或近 1.5%，收每加侖 2.933 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 7 美分或 1.7%，收每加侖 3.8419 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 49 美分或 5%，收每百萬 Btu 9.193 美元，盤中高點達 10.028 美元，為 2008 年 7 月以來最高點。

原油漲勢

在沙烏地阿拉伯能源部長薩勒曼王儲 (Abdulaziz bin Salman) 周一評論提高 OPEC + 減產的可能性後，油價周二攀升。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「由於投資者再次擔心需求疲軟和供應過剩，許多交易者認為油價漲勢已經結束。但 OPEC 的成員國有許多平衡油價的策略，而不會毫無作為，據報導，沙烏地阿拉伯示警，在價格下跌時可能減產。」Aslam 說。

與此同時，據美媒報導，隨著伊朗核協議的談判繼續進行，伊朗放棄與核檢查有關的另一項要求。在伊朗上周放棄另一項關鍵要求並可能引領伊朗石油返回市場後，此一發展更可能取得突破。

能源資訊署 (EIA) 周三將公布上周石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調啥，分析師平均預期上周 (8/19 止) 原油庫存減少 320 萬桶、汽油庫存下降 250 萬桶，以及蒸餾油庫存下降 36 萬桶。

天然氣價格回落

與此同時，在 Freeport LNG 周二計劃 11 月初至中旬重啟其液化設施後，天然氣價格自 14 年高位回落，因該時程較先前預期推遲，將導致美國液化天然氣出口進一步延遲。

德國商銀大宗商品分析師表示，儘管如此，歐洲天然氣價格飆升，仍有助於全球價格漲勢。周一俄羅斯天然氣巨擘 Gazprom 宣布，自 8 月 31 日起將再次暫停北溪 1 號管向歐洲運輸天然氣，為期 3 日，導致天然氣周一價格飆漲。

「交易者知道這不會止步於此，因為這只是一個開始。俄羅斯現在會更常與歐洲玩這遊戲，尤其是夏季快結束，冬季就要來臨的這個時刻。」Aslam 說。

然而，在冬季來臨之前，德國的天然氣儲存設施現已儲存超過 80%，儘管俄烏戰爭期間，俄羅斯的供應量急劇減少，但仍顯示出穩步進展。

