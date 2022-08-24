廣華-KY客戶新車接棒上市 Q4營運創高

受惠中國 6 月開始實施乘用車減半徵收購置稅政策，激發車市買氣升溫，廣華 - KY(1338-TW) 新車也將陸續上市，加上車用晶片短缺問題緩解，法人看好第三季營運不淡，第四季更可望創高，全年獲利將重回疫情以來新高。

受惠中國車市買氣逐漸升溫，廣華東莞本廠稼動率已達 100%，多個廠區稼動率也在 80% 以上，而第四季東莞新廠又將加入量產。廣華看好，下半年營運有望較上半年好。

廣華主要客戶包括有日產、本田、克萊斯勒、豐田、長城、比亞迪和廣汽等，法人認為，第三季雖有車市暑修，但隨著中國刺激車市政策效果顯現，近期汽車銷售明顯回溫，經銷商庫存也偏低，車廠減少暑休天數甚至取消暑休，對廣華的拉貨動能轉強，第三季淡季不淡可期。

進入第四季傳統車市銷售旺季後，隨著廣華主力客戶包括東風日產、比亞迪、長城汽車等均有新車將上市，法人估，不排除其第四季營收規模有望創高，並推升全年獲利接近 2019 年疫情前的水準。

另一方面，由於廣華接獲比亞迪重鎊車型海豹一年 30 萬台的訂單，廣華透露，比亞迪海豹車款訂單可能將是出貨額首度超過 1 億元的單一車款，並可望藉此將電動車產品營收占比，由目前約 8.5% 一舉推升至超過 10%，續為明年營運添新增長動能。