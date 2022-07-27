廣華-KY多個廠區稼動率超過8成 下半年營運熱

汽車零組件廠廣華 - KY(1338-TW) 今 (27) 日召開線上研討會時指出，在中國大力刺激消費下，加上汽車生產復甦，旗下東莞本廠周末已有 7 成加班，稼動率已達 100%，多個廠區稼動率也在 80% 以上，下半年營運有望較上半年好。

廣華說明，開封廣佳二期和襄陽廣佳二期廠本季將完成興建，而第四季東莞新廠開始量產，東莞本廠也將新建一條自動化塗裝線，添新產能無虞。

隨著上海疫情封控措施解除，加上車用晶片短缺問題改善，各品牌車廠生產逐漸步入正軌，再加上中國政府祭出新能源車下鄉、購置稅減半等振興措施，帶動新車銷售動能，廣華表示，目前武漢廠、襄陽廠稼動率均達 80%，開封廠也有 60% 的水準。

廣華主要客戶包括有日產、本田、克萊斯勒、豐田、長城、比亞迪和廣汽等，廣華說明，在中國市場，自主品牌上半年市占率已達 45%，尤其是新能源車造成搶購潮，上半年已銷售達 251 萬台，預計全年可達 550 萬台，優於原先預期的 500 萬台。

因此，過往推動新能源車較保守的日系合資品牌，正努力推出純電車種，無論是自主或是合資品牌，都在加大銷售力道。

廣華也透露，比亞迪海豹車款訂單可能將是廣華首見出貨額超過 1 億元的單一車款，若比亞迪海豹系列下半年繼續大賣，預料電動車產品營收占比，將由目前約 8.5% 一舉衝破 10%。

目前廣華日系客戶占營收比重近 60%，歐美系占比約 22%，自主品牌已提升至近 17%。

此外，廣華進一步提到，墨西哥廣泰廠能接近滿載狀態，正考慮再建置一個新廠或租用其他廠房，來提升稼動率，不過，若美中貿易衝突緩解，墨西哥是否還有擴廠需求還有待觀察。