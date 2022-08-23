JASM社長：為達成日本國內調度比率50%目標 供應商有投資必要

台積電在日本熊本投資設廠，負責該工廠營運的台積電子公司 JASM 社長崛田祐一，在接受《日本經濟新聞》專訪時表示，裝置和材料的日本國內調度比率目標設在 50%、是一個「有企圖心的數字」，認為供應商有必要進行相當程度投資。

崛田祐一表示，投資額 1 兆日元的新工廠建設，到目前為止工程進度順利，今後工作人數將進一步增加，在工程量方面，今後每天平均量也將增加。

在被問到裝置和材料的日本國內調度比重設定在 50% 的問題時，崛田祐一指出，這不是一個容易達成的數字，如果只是像平常一樣、沒有特別努力的話，應該只有 25% 左右水準。

JASM 要在熊本生產 22~28 奈米、或 12~16 奈米的邏輯 IC，這些都是日本到目前為止沒有生產過的品項。過去在日本生產過的，只到 40 奈米製程為止。

崛田祐一認為，適用於這類細微化製程的材料，即使是日本製造商的產品、但有許多例子是在台灣生產。為提升日本國內的調度比例，供應商就有必要在日本國內進行生產，在投資方面應該有可觀的花費。

崛田祐一談到，他期盼廠商們能在日本生產，如果說要給予評價，那麼 50% 應該是個相當有野心的數字。

在能源和水的供應方面，崛田祐一表示，今後電力使用上，他很信賴九州電力等公司；還有當地也很適合太陽光電，在電力使用上的目標是 100% 的可再生能源。另外在地下水的使用上，該公司也承諾當地，會有與使用量相同的水源涵養，另外也會和台積電一樣，在 SDGs 方面積極努力。

人才問題上，因為有台灣人和日本人同時工作，工作時將使用英語或日語溝通，許多取得內定的員工是來自於英語教育環境良好的大學，會盡力來獲取優秀人才。在大約 1700 名員工中，約有 320 名台灣人，另外約 700 名的公司員工，其中一半是應屆畢業生、還有一半是已有工作經驗的人員；再來，還有約 200 名來自索尼公司，還有約 500 名外包員工。

崛田祐一認為，日本九州及熊本有優良的學校教育，和半導體領域的優秀人才，JASM 也會從其他地方引進有豐富經驗的人才。為防止人才外流，在待遇上不會輸給其他同業，員工訓練也將陸續展開。