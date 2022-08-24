祖克柏同意不買VR新創Within FTC宣布撤告

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 周二 (23 日) 表示，將撤回上月對 Meta Platforms(META-US) 提出的訴訟，即非法收購 VR 應用新創公司 Within。

根據法院文件，作為 FTC 撤告的條件，Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 同意不以個人名義或是由他所控制的任何實體，來收購 Within 及旗下 VR 健身 App《Supernatural》。

Facebook 去年 10 月正式改名為 Meta 後，順勢公告收購 Within 的決定，但未披露收購條款。FTC 認為，Meta 在 VR 各項領域已是市場的關鍵參與者，卻仍試圖透過購買 VR 健身應用來拓展 VR 版圖，有違反反壟斷法的疑慮，因此在上月對 Meta 提起訴訟。

FTC 競爭局副局長紐曼 (John Newman) 當時表示，Meta 的行為並非正當競爭，而是透過購買的方式登上峰頂，並說，Meta 旗下已擁有暢銷的 VR 健身 App、VR 設備以及領先的應用商店，還有 7 位成功的開發人員。

針對 FTC 的行動，Meta 認為，這等同於向那些想要投入 VR 領域創新的人，發出令人感到恐懼的訊息。

針對上述報導，Meta 拒絕置評，FTC 未回應置評請求。