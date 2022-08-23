8月標普全球綜合PMI再收縮 觸18月新低

美國私營部門商業活動在 8 月連續第二個月收縮，降至 18 個月以來最低水平，服務業表現尤為疲軟，因為面對通膨和金融狀況收緊，需求減弱。

標準普爾全球 8 月綜合採購經理人指數 (PMI) 從 7 月終值 47.7 降至本月的 45，為 2021 年 2 月以來的最低點。低於 50 的讀數代表活動收縮。

服務業 PMI 的降幅更為明顯，從上個月的 47.3 降至 44.1。製造業 PMI 仍顯示溫和擴張，為 51.3，高於 7 月的 52.2。

兩者均為 2020 年中以來最低水平，也低於經濟學家的中值預期，服務業 PMI 遠低於普遍預期的 49.2。製造業估計為 52。

PMI 報告指出，「根據小組成員回報，材料短缺、交貨延遲、利率上漲和強勁的通膨壓力，都抑制了客戶需求。」

綜合調查的新訂單指數從 7 月的 50.8 降至 48.8，為 2020 年 5 月以來的最低水平。除了 2020 年春季第一波新冠疫情封鎖期間的三個月內新訂單下降之外，8 月讀數是 2009 年 10 月有統計以來的最低值。

該調查的投入和產出物價指數雙雙下跌，跌至 2021 年 2 月以來的最低水平，這是通膨壓力可能正在緩解的最新訊號。