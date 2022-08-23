SEMI攜手台積電慈善基金會 推動高職技術人才就業

國際半導體產業協會 (SEMI) 今 (23) 日宣布，攜手台積電 (2330-TW)(TSM-US) 慈善基金會與 104 人力銀行，共同推動「全國高職技術人才就業計畫」，共同改善基層技術人力缺工問題。

SEMI 表示，據 104 人力銀行研究資料顯示，台灣半導體產業越來越需要高中職技術人才，相較 2020 年，2021 年台灣半導體產業所釋出的高中職學歷職缺數增加 133%，達到近萬名職缺；用才企業數量也大幅提升 55%；且給薪逐年攀升，2022 年半導體產業高中職人員平均月薪，由 3.29 萬元提升至 3.64 萬元。



為持續提供台灣人才更多優質的職涯選項， SEMI 攜手台積電慈善基金會及 104 人力銀行，共同推動全國高職技術人才就業計畫，邀請半導體業者透過分析人力成本結構、進行組織內部職務重整，設定高職人才適聘職務等方式，擴大高職技術人才職缺數量，共同改善基層技術人力缺工問題。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，有鑑於半導體產業持續發展，對人才需求也水漲船高，但受少子化浪潮及地緣政治影響，企業必須建構多元人才發展策略，才能強化創新力和競爭力，鞏固永續營運之。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，孩子不一定要很會唸書，但應找到自己的天賦特質。台積電慈善基金會深刻體認到技職謀生的重要性，透過技職培訓與工作媒合，讓孩子看見職涯更多可能性，及早錨定未來的方向、並學得一技之長。