國產8月營收估增近1成 下半年台積高雄建廠助營運加溫

混凝土廠國產 (2504-TW)8 月出貨量較上月略增，營收可望同步向上、年增近 1 成，且隨著台積電 (2330-TW) 在高雄楠梓建廠，國產仁武廠高端混凝土獲碳足跡認證，配合左營廠就近供應優勢，將成為接下來營運新動能。

國產表示，前 7 月混凝土出貨較去年同期略減，但進入 8 月後，累積出貨量已超越去年同期、多出 6 萬噸，雖然 8 月北部雨天較少，但中南部仍有下雨，所以營收僅將較上月小幅成長。

9 月來看，國產認為，還是得觀察天候因素，後續到第四季依照過往慣例，下雨天數減少，加上年底前趕工旺季等因素，第四季營收將來到全年高峰。

此外，晶圓代工龍頭台積電將在高雄楠梓建廠，第一期預計建設 2 座先進製程 6 奈米廠，1 座晶圓廠結構體將有 30 萬立方米的混凝土需求，台積電預計最慢年底前就會動工，可望帶旺混凝土廠營運。

國產在楠梓附近有仁武及左營廠，其中，仁武廠生產的品牌高端混凝土，已取得英國 BSI 產品碳足跡之第三方認證，年底更可望爭取內政部營建署頒發的綠建材標章證書。

台積電先前決議發行 139 億元綠色債券，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的資本支出，國產可望挾低碳混凝土以及就近供應的優勢，大啖相關商機。