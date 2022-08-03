台灣新創GoFreight獲7億元A輪募資 將擴大招募人才

台灣新創公司 GoFreight 今 (3) 日宣布完成 A 輪募資，共計募得 2300 萬美元 (約新台幣近 7 億元)，由 Flex Capital、Headline US 兩家矽谷當地創投共同領投，創下台灣 SaaS 史上新高 A 輪募資金額，GoFreight 表示，募得資金將用於擴大亞洲市場服務範疇，並擴大招募台美人才。

GoFreight 是全球最大雲端貨代一站式管理軟體提供商，2017 年成立後即推出垂直產業訂閱制服務 (SaaS)，客群鎖定國際物流貨代業者，累計已服務逾百家國際客戶，GoFreight 完成此次 A 輪募資後，累計獲得 2700 萬美元挹注，公司也以未來每年保持 2-3 倍經常性收入成長為目標。

GoFreight 共同創辦人暨執行長陳威宇表示，本輪資金將用於加速產品開發，同時藉由產品、客戶成功部門團隊擴張，持續優化智慧報價、及時訂艙、貨況追蹤、數據分析、報表自動推送等客戶端平台功能。

隨著過去 2-3 年間全球海、空運物流景氣熱絡，貨運承攬供應鏈迎來新氣象，GoFreight 也計畫持續擴充海內外營運版圖，今年下半年將擴大招募台美兩地人才，延攬產品設計、軟體工程師及具獨角獸經驗的高階主管群，持續強化營運動能。