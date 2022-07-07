SEMICON TAIWAN今年9月中登場 規模創27年來新高

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (7) 日宣布，SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展即日起開放報名，由於台灣半導體產業為全球關注的焦點，今年展覽規模創 27 年新高，吸引 700 家國內外廠商參與，共計推出 2400 個展覽攤位。

此次展覽將探討台灣半導體業的 7 大強項，包括先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、ESG 永續、半導體資安等趨勢，預計 9 月 14 日至 16 日登場，透過下世代關鍵技術交流，迎接未來數十年發展的黃金時代。

SEMI 表示，儘管近期終部分電子受終端需求變化、通膨等因素影響，出現短期庫存調整，但受惠車用電子、高效能運算及各式智慧型應用等長期需求支撐，半導體業仍具成長潛力。

另外，台灣晶圓廠也持續擴廠及導入新技術，展現台灣積極備戰下世代市場的決心，其中，今年全球前端晶圓廠設備支出估達 1090 億美元新高，年增 20%，台灣則成為全球支出的領頭羊，總額達 340 億美元，年增 52%，且 2023 年也將維持成長態勢。

台灣政府也將半導體列為六大戰略之首，推出半導體學院，也顯現台灣在半導體先進製造發展的信心及重視，SEMICON Taiwan 成為過去數年間，唯一不受疫情影響、且持續成長之全球半導體展覽。

全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸補充，全球半導體產業經歷供應鏈管理、地緣政治及產業發展動態等因素，協會對台灣半導體產業及企業在過去數十年間所打下的穩固基礎深具信心，確信台灣半導體將持續扮演全球科技產業中扮演關鍵性的重要角色。