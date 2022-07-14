SEMI全球董事會成員改選 環球晶董座徐秀蘭獲選

SEMI (國際半導體產業協會)12 日進行全球董事會改選，矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭獲選，且為台灣 SEMI 會員首次取得第三席次的董事會成員，董事會中共有 8 名現任成員留任，其中有 2 家台廠，分別為漢民科技副董事長林淑玲、及日月光半導體 (3711-TW) 執行長吳田玉。

SEMI 於 SEMICON West 2022 Hybrid 美西國際半導體展，公布全球董事會選舉結果，除徐秀蘭外，包括科林研發總裁兼執行長 Tim Archer、東京威力科創總裁暨執行長河合利樹，均獲選為全球董事會新任成員；執行委員會則確認委任 Comet AG 執行長 Kevin Crofton 為執委會主席，吳田玉任副主席。

徐秀蘭表示，半導體為最高度全球化的產業，勢必需要國際級組織與協會串聯整體生態圈，以推動產業持續成長。能當選 SEMI 全球董事會成員感到相當榮幸，期待未來與 SEMI 攜手共同推動半導體產業相關議題。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI 台灣會員數持續穩健成長，也呼應台灣半導體產業擴大對全球半導體供應鏈影響力趨勢，環球晶加入將可為 SEMI 發展注入更廣泛多元產業觀點，期許更多台灣半導體業者，透過 SEMI 這樣的全球性組織，積極對國際發聲，持續深化台灣於全球半導體供應鏈的關鍵角色。

SEMI 19 位投票董事及 10 位名譽董事，分別代表歐洲、中國、日本、韓國、北美和台灣等地會員企業，反映 SEMI 擴及全球的活動範圍。SEMI 董事由一般會員選為具投票權的董事會成員，一任 2 年，最長可達 5 任。