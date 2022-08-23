〈能源盤後〉沙國釋OPEC+減產可能性 油價跌幅收斂 天然氣刷新14年高點

美國升息、中國經濟疲軟，引發需求擔憂，使美國西德州原油周一 (22 日) 下跌，但在沙烏地阿拉伯表示減產仍為石油出輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 選項之一後，國際油價跌幅收斂。天然氣刷新 14 年高點，對歐洲天然氣供給的疑慮，蔓延到美國市場。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 54 美分或 0.6%，收每桶 90.23 美元，盤中最低跌到 86.60 美元。9 月期貨今日收盤屆期。

目前最活躍的 10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8 美分或約 0.1%，收每桶 90.36 美元，

10 月交割的 Brent 原油期貨價格連三日漲勢中斷，收盤下跌 24 美分或 0.3%，報每桶 96.48 美元，當日稍早跌幅一度深達 4.5%。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 13 美分或 4.2%，收每加侖 2.8912 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 8 美分或 2.1%，收每加侖 3.7762 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.7%，收每百萬 Btu 9.68 美元，是 2008 年 7 月以來最高收盤價。

市場推動力

中國人民銀行上周調降兩項政策利率後，周一又再調降貸款市場報價利率 (LPR)，以支撐經濟。美國升息可能導致全球經濟減緩，也拖累油價。

SIA 財富管理首席市場策略師 Colin Cieszynski 說，原油周一收低，主要是被「需求擔憂」所打擊，他說：「中國可能步入衰退，其他國家可能跟進，削弱全世界對原油的需求。」

但交易員也忙著消化沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Abdulaziz bin Salman) 的談話。

沙烏地國營媒體 SPA 報導，阿卜杜拉齊茲表示，OPEC + 有因應市場挑戰的「承諾、彈性和手段」，包括「在任意時間、以各種形式」減產。

此外，白宮周日表示，美、英、法、德四國領袖正在討論恢復 2015 年伊朗核協議，代表可能允許被制裁的伊朗原油重返市場。根據美國國務院，和兩周前相比，核協議更接近達成。

The Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 說，閒置產能處於歷史低點，油市正在「有史以來最吃緊」的狀態。

路透周一引述不具名來源報導，由於一些成員遭道制裁、另有一些成員投資不足，OPEC+7 月產量比生產目標少了 290 萬桶。

Flynn 說：「目前我們還沒看到任何重大的需求破壞事件，但等到冬季逐漸到來，供應將漸漸吃緊，歐洲破紀錄的天然氣價格，以及俄國有能力隨時斷供的擔憂，都會讓能源市場感到不安。」

美國天然氣期貨刷新 14 年新高，成為周一能源市場的主角。ING 能源分析團隊認為，這與俄國以維修為由，將北溪一號輸歐管線暫停有關。

Gazprom 上周五宣布，北溪一號管線將維修三日而暫停運作，而市場擔心，俄國在預定維修結束的日期過後，是否真的會恢復供應。

SIA 的 Cieszynski 說，美國方面，8 月和 9 月通常是天然氣一年中比較強勁的時刻，因為颶風帶來潛在的供給破壞，而且家庭取暖需求旺季即將到來，但今年俄國斷供歐洲也助長市場焦慮。