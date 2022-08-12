IEA調升石油需求成長預估 OPEC下調預測

國際能源總署 (IEA) 及石油輸出國組織 (OPEC) 皆在週四 (11 日) 發布月報，IEA 將今年全球石油需求成長預估較上月調升 38 萬桶 / 日，不過 OPEC 則將今年全球石油需求成長預估較上月調降 26 萬桶 / 日。

IEA 表示，歐洲地區炎熱夏季氣溫和天然氣供應短缺，帶動燃油發電需求，因此將今年全球石油需求成長預估較上月上調 38 萬桶 / 日，全球石油日需求量預估年增 210 萬桶，達到 9,970 萬桶。

IEA 報告也預估，2023 年全球石油需求將持續成長 210 萬桶 / 日，達到 1.018 億桶 / 日，屆時將超過疫情前的水準。

OPEC 發布的報告則是將今年全球石油需求成長預估較上月調降 26 萬桶 / 日，全球石油日需求量預估年增 310 萬桶，達到 1.0003 億桶，並表示俄烏戰爭、通膨飆漲以及全球疫情延燒，都對石油需求帶來衝擊。OPEC 也預估，2023 年全球石油需求將成長 270 萬桶 / 日，至 1.027 億桶 / 日。

另外，OPEC 將 2022 年全球經濟成長預估從先前的 3.5% 下調至 3.1%，並將明年的經濟成長預估下調至 3.1%，並表示不排除進一步下修的可能。不過，OPEC 也強調，與疫情前的成長率相比，仍然是相當穩健的成長表現。

智庫 Energy Aspects 共同創辦人 Amrita Sen 日前表示，最近幾週石油市場有所回落，但是，隨著冬季來臨，市場供將迅速吃緊，到年底油價仍有望突破每桶 120 美元高點。