台灣東洋再獲亞洲最佳雇主獎 朝國際一流藥廠目標前進

台灣東洋 (4105-TW) 繼今年 4 月被「Health 2.0 論壇」評為「年度傑出醫療保健公司」(Best Companies in the healthcare industry) 後，8 月 19 日又獲亞太區知名人力資源雜誌《HR Asia》肯定，頒予「2022 亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2022 Taiwan Edition)。

台灣東洋連獲兩大獎項，顯示長期發展人才、打造幸福企業以及落實社會責任的企業文化，不僅獲員工認同也受國際肯定，未來仍持續朝國際一流藥廠目標前進。

今年台灣東洋在證交所公司治理評鑑中，寫下連續六年入列上櫃公司前 5% 的佳績，而企業永續報告書更是相繼於 2019 年與 2020 年獲得「TCSA 企業永續報告獎」銀獎及 2021 年白金獎肯定。

不僅國內佳績頻傳，在亞太區也接連摘獎，今年 4 月甫通過美國「Health 2.0 論壇」評選為「年度傑出醫療保健公司」，8 月更得到《HR Asia》高度評價，從 330 家參選企業中獲選「亞洲最佳企業雇主獎」，這也是台灣東洋第二度取得這項殊榮。

「亞洲最佳企業雇主獎」是透過「企業文化」、「員工認同與滿意度」及「團隊意識」三大構面設計問卷並邀員工匿名填寫，台灣東洋員工給予公司整體分數都明顯高於其他同業平均。其中，在「鼓勵員工自我學習」、「鼓勵跨部門合作或崗位輪換」等單項獲得顯著高分，顯示員工對公司長期鼓勵加值學習、營造友善職場環境的努力表示認同。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，員工參加外訓課程設有補助費外，自 2012 年起，內部也開辦能把專業知識轉化為組織發展軟實力的「東洋大學」(TTY University) 員工培訓專案，此外，協助培育產業人才的大專暑期實習 (SIP) 更邁入第十五年，這些都是台灣東洋投資人才的具體行動。

侯靜蘭也說，台灣東洋在疫情嚴峻期間快速啟動居家上班並滾動調整管理措施，且為員工投保防疫險、疫苗險、配送關懷包等服務，期以多元方式讓同仁安心工作。除建構安心職場，台灣東洋也重視社會責任，去年曾捐贈千劑東洋細胞流感疫苗予教育機構，今年也有東洋細胞流感疫苗回饋社會的公益計畫，另外，今年開展的「耕著東洋挺健康」稻米契作計畫，就是結合無毒農業、友善環境、員工樂活、捐助弱勢等多重目標所新創的永續公益循環模式。

侯靜蘭感謝各界對台灣東洋的努力與表現給予肯定，並表示能為全球醫病貢獻心力是台灣東洋的責任，因此，不論是生產製造或代理高品質藥品、協助公衛防疫、投入疾病預防、培育生技人才等工作，都會持續秉持照顧健康的初衷來回饋台灣與國際社會。