〈ESG大趨勢〉耕著東洋挺健康 從本業出發的ESG

台灣東洋 62 年 不忘品牌初衷

東洋 (4105-TW) 今年 7 月創立 62 年，不僅已是國內重要學名藥廠之一，更是全球少見同時具有微脂體、微球研發、生產、代工、銷售完整產業鏈的國際生技藥廠。做為一個攸關健康的醫藥材企業，超過一甲子的努力，除了為全球醫療貢獻心力，更希望挺住病患健康、幫助每一個人豐富自己的生命。

總經理侯靜蘭經常勉勵團隊要對生命充滿熱忱，如此才能看見病患與醫師的需要，更進一步與醫療團隊共思解決之道。因此，台灣東洋在轉型接軌國際的階段，除了穩健發展全球佈局策略外也謹記關心健康的品牌初衷。

東洋將品牌精神投入發展 ESG。「這塊柴很實」農家王連寶大哥邊看著印有「支持友善農業 與您一同守護健康」的木牌邊說著。這塊沉甸甸木牌是台灣東洋從關心健康的品牌初衷出發，對永續 ESG 所許下的承諾。

東洋表示，木牌就立在距離台灣東洋中壢廠不到 10 公里遠的契作稻田裡，象徵我們用實際行動支持超過 30 年堅持採用無毒耕種、為台灣栽種出經典好米的王連寶、王連華兄弟。王家兄弟這份對無毒耕種、友善環境以及健康養生的堅持，正好也是台灣東洋不斷追求與實踐的品牌精神。

從健康本業出發 與永續同行

為響應全球永續行動，今年東洋也加深 ESG 工作。除延續開辦 20 年的「癌知由里」偏鄉衛教及邁入第 15 年的暑期學生實習外，今年特別結合品牌精神啟動「耕著東洋挺健康」計畫，希望藉插秧、收割讓同仁一起感受農家對土地的感情，更規劃將收成的健康米捐助給公益團體，讓「挺健康」的心意能拋磚引玉、帶動善的循環。

7 月初台灣東洋剛在官網發布最新的永續報告書，特別把「以人為本」做為企業核心原點並以「健康生活」為半徑，畫出「推動綠色轉型」、「守護健康社會」、「公司穩健發展」的三大永續行動藍圖。

在「推動綠色轉型」部分，我們所有的營運活動都必須優先考慮環境可持續性，並開展更多節能減碳措施；在「守護健康社會」部分，除對社會提供高品質藥品與服務外，去年也捐助千劑細胞流感疫苗給台北醫學大學附設醫院，藉此補強校園防護力；而在「公司穩健發展」部分，則透過「風險管理中心」維護公司永續發展，此外今年也獲證交所評鑑肯定，連 6 年獲公司治理上櫃公司前 5% 的殊榮，而在海外亦獲「Health 2.0 論壇」評選為「最佳公司獎」。

在全球 ESG 浪潮下，台灣東洋會從關心健康的專業醫藥品牌出發，持續提供優質的藥品與服務、推動更全面的衛教宣導、支持無毒耕種的永續農業、協同公益團體扶助弱勢，盼藉行動回應我們對 ESG 的許諾並攜手同行、邁向共好社會。