和碩攻5G專網鎖定三大應用 估下半年逐步發酵

電子大廠近年陸續切入 5G 專網應用，和碩 (4938-TW) 今 (22) 日透露，2020 年起就致力在 5G O-RAN 開放式基站產品研發，並參與 O-RAN 聯盟運作、擴大產官學合作，預期今年下半年可望陸續完成 5G 智慧工廠、智慧交通、急難救助等 5G 垂直整合應用，未來進一步開拓國內外市場。

和碩表示，自兩年前就致力 5G O-RAN 開放式基站的產品研發，提供符合 O-RAN 標準的端到端 5G 企業專網解決方案，今年更在由耀登 (3138-TW) 子公司耀睿、開放測試與整合中心 (OTIC) 舉辦的 2022 O-RAN 聯盟春季插拔大會上，揭露 5G 專網應用場景的建置與開發進程，

和碩進一步指出，旗下自主研發的端到端企業專網解決方案，可為不同使用場景建立流量模型，並進行端到端的功能測試、負載測試與各項攻擊測試，確保系統能承受不同類型的攻擊，並滿足 3GPP SCAS、O-RAN 開放式架構下基站資安要求，實現在 5G 智慧工廠、智慧交通、急難救助等場域應用。

和碩近年也相當重視節能議題，第六事業處總經理馮震宇表示，除 5G 專網產品以外，也積極地投入人力提供節能減碳管理方案，其中，在經濟部支持下，和碩攜手工研院，共同研發 5G O-RAN 基站節能解決方案，可望提升產業生產效率、節省成本。