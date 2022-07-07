東洋困難學名藥歐洲臨床收首位病人 認列逾800萬元里程碑金

東洋 (4105-TW) 今 (7) 日公告，旗下治療癌症的微脂體、困難學名藥 Pegylipo，歐洲臨床試驗收納首位受試者，依照授權合約收取里程碑金 27 萬歐元(約新台幣 818 萬元)。

東洋去年與德國藥廠簽署合約，共同在歐洲市場開發微脂體產品、困難學名藥 Pegylipo，東洋可依市場開發時程收取里程碑金。

總經理侯靜蘭表示，繼中壢廠完成 Pegylipo 臨床試驗用藥批量後，德國藥廠也收治首位臨床試驗患者，除了有助試驗順利推進外，公司依約可收取 27 萬歐元里程碑金，也象徵雙邊會持續在互信基礎上合作，同時攜手爭取每年約 2-3 億美元商機。

微脂體產品除了 Pegylipo 在歐洲有進展外，抗黴藥 Lipo-AB 的生體相等性試驗 (BE) 數據也呈現正面結果，一旦通過美國 FDA 查廠，可望年底前獲准取得美國藥證。

另外，治療肢端肥大症的微球產品 Octreotide LAR，今年 5 月順利達成前導臨床試驗的里程碑目標，期許未來依規劃完成開發時程，最早可於 2024 年進入美國市場。

侯靜蘭指出，東洋具有研發、生產、製造到銷售的完整產業鏈，多年來更投入超過數十億元開發高技術門檻的微脂體、微球領域困難學名藥，此外，在生產上有穩定放大批量的實力，也是國際藥廠相繼與東洋合作發展海外市場的原因。

她進一步說，會以研發製造、銷售、策略合作與併購做為三大成長動能，並持續尋找合適的策略合作夥伴拓展海外版圖。目前自製的微脂體、微球產品在海外市場開發授權中，陸續進入收取里程碑金階段，國內也導入細胞流感疫苗、新型麻醉藥物、膽道癌標靶藥物以及自製骨鬆用藥等產品，海內外同時展開布局，期望挹注成長動能。