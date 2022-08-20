Wolfspeed：碳化矽訂單續增 8吋廠明年上半年開始認證出貨

化合物半導體 IDM 大廠 WolfSpeed (原科銳) (WOLF-US) 近日公布 2022 會計年度第四季 (截至 6/26)，第四季虧損持續收斂，執行長 Gregg Lowe 在電話會議中表示，碳化矽 (SiC) 6 吋仍供不應求，訂單持續成長，8 吋新廠預計明年上半年開始認證出貨。

材料業務來看，Lowe 說，SiC 基板需求強勁，帶動 6 吋廠訂單持續較上季、去年同期明顯成長，射頻業務年成長幅度符合公司預期，提高公司獲利能力。

紐約州 8 吋 SiC 新廠持續小量試產中，預計 2023 年會計年度底 (明年上半年) 完成初始認證並開始出貨，目前已有幾家大型客戶來廠簽約，SiC 新訂單優於公司預期。

Lowe 表示，第四季 (日曆年第二季) Design-in 規模成長至 26 億美元，較前一季 (日曆年第一季) 成長 10 億美元，客戶超過 7 成來自汽車大廠、Tier 1 車用零件商，其他為工業、能源業者。總計 2022 年會計年度 Design-in 規模達 64 億美元，是 2020 年的 3 倍，年增 119%。

WolfSpeed 第四季 GAAP 營收 2.29 億美元，季增 22%、年增 57%，毛利率 36.5%，季增 0.2 個百分點、年增 4.3 個百分點，營益率 -26%，虧損較上季、去年同期持續改善，稅後純益 3240 萬美元，較上季、去年同期轉虧為盈，調整後每股純益 0.02 美元。

展望 2023 年會計年度第一季，WolfSpeed 預估受惠於第三代半導體材料 6 吋基板需求強勁且持續供不應求，加上功率元件業務改善，營收約落在 2.32-2.47 億美元，隨著產能提升，non-GAAP 毛利率約 35.5-37.5%，稀釋後 EPS 約 0.02-0.08 元。

WolfSpeed 看好 SiC 市場成長，以及龐大的 350 億美元商機，Lowe 預計，8 吋新廠未來能挹注 15-20 億美元營收。