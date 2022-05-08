WolfSpeed 8吋SiC新廠已試產 估明年上半年貢獻營收

化合物半導體 IDM 大廠 WolfSpeed (原科銳) (WOLF-US) 近日公布 2022 會計年度第三季 (日曆年 Q1) 財報，執行長 Gregg Lowe 表示，第一季 SiC 基板需求強勁，帶動 6 吋廠訂單較上季、去年同期明顯成長，而紐約州 8 吋 SiC 新廠已啟用、試產，明年上半年可望顯著貢獻營收。

Lowe 表示，目前 WolfSpeed 產能滿載，且仍處於供不應求狀態，積壓訂單達 1 億美元，另外，化合物半導體業務中，目前已獲得客戶 SiC 新產品開發案，第一季 Design-in 規模達 16 億美元。

SiC 應用需求正持續成長，WolfSpeed 去年與通用汽車簽訂 SiC 功率元件供貨合約，第一季再電動車新創 Lucid 簽訂長約，提供 SiC 功率模組。

SiC 新廠方面，Lowe 指出，全球第一座 SiC 8 吋廠未來可望建立起 SiC 生態系，預估 8 吋廠營收明年上半年起將開始大幅增加。不過，啟用初期首要目標是壓低成本、克服學習曲線，第一季已攤提 3000 萬美元折舊，未來該廠營收提高時將同步增加折舊規模。

WolfSpeed 還釋出第三 SiC 新廠投資的可能性，Lowe 表示，第三座廠興建計畫已更加清晰，且因為市場需求、設備交期等因素，投資進度可能會比原先預期提前，第二季將會給出更多細節。

WolfSpeed 第一季 GAAP 營收 1.88 億美元，季增 8.6%、年增 37%，毛利率 34%，季增 1.11 個百分點、年增 2 個百分點，營益率 -33.1%，虧損較上季、去年同期改善，稅後虧損 6650 萬美元，虧損較上季、去年同期大幅改善，每股虧損 0.54 美元。

WolfSpeed 表示，由於中國疫情風城導致供應鏈、物流受影響，導致第一季營收少賺 1000 萬美元，且低於公司預期，若不考慮疫情，第一季原先可望優於預期。

展望第二季，WolfSpeed 預估營收約落在 2 -2.15 億美元，隨著產能提升，non-GAAP 毛利率約 35.3-37.3%。