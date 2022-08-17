狗狗幣、柴犬幣吠聲不斷！迷因幣飆漲 風險投資重返市場？

隨著加密貨幣自今年 6 月低點反彈，過去幾日迷因幣的表現優於比特幣和以太幣，促使一些投資者詢問是否風險交易又重受市場青睞。

迷因幣是受到迷因所啟發的加密貨幣，其波動性與比特幣 (BTC) 和以太坊 (ETH) 等主要加密貨幣更高，因為迷因幣是由社群所主導，更受社交媒體和線上社群的情緒影響，更易出現炒作或跟風等交易。

狗狗幣 (DOGE) 和其競爭對手柴犬幣 (SHIB) 是最受歡迎的迷因幣，過去 7 個交易日分別大漲漲 16.3% 和 32.7%，但跟據 CoinDesk ，今年迄今這兩種代幣仍有 50% 以上的跌幅。相比之下，過去 7 日比特幣僅上漲 2.7%，以太幣上漲 9%。

狗狗幣反彈的部分原因可能來自上周推出的狗狗鏈 (可包裝狗狗幣為去中心化 app 提供動力的區塊鏈)。

GSR 加密貨幣交易員 Luke Farrell 表示，狗狗幣一些買盤是為了過渡至狗狗鏈的橋梁。

迷因幣的飆漲也碰巧遇上迷因股反彈，例如 Bed Bath and Beyond (BBBY-US) 過去 5 天漲幅高達 98%，Farrell 表示這是受到 8 月技術月份的影響。

雖著美國 7 月通膨放緩，今年稍早規避風險的投資者開始返回該領域。Farrell 補充說，與此同時，一些企業也恢復執行庫藏股，從而提振股價。

更甚者，8 月通常是非常緩慢的夏季月份。「今年上半年，想賣的投資者都賣得差不多了，因此散戶或較小型的投資者或一群技術買家可用冒險投機的方式大幅推動價格。」

LMAX 的市場策略師 Joel Kruger 表示，狗主題加密貨幣的興起是由多種因素共同推動的，包括比特幣和以太幣的穩定、全球市場情緒的回升，以及對以太坊即將升級的熱情。

「散戶投資者正在關注所有這些積極的跡象，並利用這些跡象建立高風險加密資產敞口，想趁機大撈一筆。」Kruger 說。

然而 Farrell 和 Kruger 均警告，投資者應保持謹慎。Farrell 指出，過去幾個月宏觀環境仍然不確定，可能將主導加密或幣價格。他意指聯準會 (Fed)9 月會議以及接下來的美國期中大選。