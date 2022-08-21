台睿敗血症新藥爭取敗部復活 預計10月取得審查結果

台睿 (6580-TW) 開發的敗血症新藥瑞克西 (Rexis) 三期試驗爭取敗部復活，目前已經與財團法人醫藥品查驗中心 (CDE) 討論，將該新藥擴展至其他適應症，預期 10 月會有結果出爐。

今年 2 月初，台睿敗血症新藥三期試驗解盲失利，不過考量其新藥對多重器官衰竭和重症病患有正向結果，且病患的器官衰竭速度等數據仍具有意義，因此與 CDE 討論將該新藥以敗血症引發的改善多重器官衰竭，以及敗血症重症患者提升免疫力等項目，爭取重新啟動臨床試驗。

台睿提到，相較其他新藥為多國多中心的三期臨床試驗，旗下敗血症新藥瑞克西 (Rexis) 三期試驗，為首個在台執行的多中心臨床試驗，再者，國外有許多三期臨床解盲失敗後，依照現有數據重新啟動臨床。

除了敗血症新藥外，台睿今年開發口服的化療新藥 TRX-920，為新劑型新藥，目前臨床前的毒理動物試驗已經進入最後階段，預計 12 月完成並取得數據後，會依序申美國、台灣人體臨床試驗，明年上半年展開。

台睿說明，TRX-920 的成分為洗樹鹼，其最早開始是國際大廠輝瑞用來治療大腸癌，後續智擎進一步結合微脂體包覆技術，應用於胰臟癌，台睿則規劃在大腸癌、胰臟癌以及肝癌。

另外，神經內分泌腫瘤新藥，正在國內進行二期臨床試驗，預計收 36 位病患，目前已收 20 多位，估計年底可收案完畢，明年中解盲。