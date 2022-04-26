〈台睿展望〉硒保健品啟動出貨 下半年再推關節炎新品

台睿 (6580-TW) 旗下治療硒缺乏症的 Zelnite(西寧特)，除了開發成靜脈注射針劑外，也製作成保健品「美日硒」，該保健品首批 3000 盒訂單已開始出貨、挹注營收，預計下半年將與連鎖藥局合作研發關節炎複方保健品。

台睿開發的 Zelnite，其原料為五水合亞硒酸鈉，GMP 生產過程中，無添加任何有機催化劑與溶劑，並通過各項國際高標準檢驗規範，除了已取得原料藥證外，去年底也順利取得衛福部核發食品添加物許可證，因此著手研發硒保健品。

台睿新推出的硒保健品美日硒是與宜蘊生醫合作，由台睿生產製造、宜蘊生醫負責經銷，目前已鋪貨至醫療診所集團、電商平台等。

董事長林群補充，該產品首批訂單約 3000 盒，自 3 月開始拉貨，本月則大舉鋪貨，此外，該產品為單方保健品，後續也與連鎖藥局合作研發涵蓋關節炎的複方保健品，最快下半年推出。

台睿解釋，硒是一種礦物質，為人體所需的微量元素，與身體代謝、免疫功能、抗氧化防禦、細胞保護與抗感染等有關係，也有研究指出，硒可以提升生殖細胞品質與降低孕期併發症發生率。

近兩年有許多微量元素硒與 COVID-19 關聯性的國際研究報告，說明人體內硒含量低或攝入量少，與病毒感染期間的不良臨床結果有關，包含有較高的致死風險，也可能增加病毒的致毒性。

此外，多數感染 COVID-19 的患者有輕微的流感症狀，若缺乏硒等抗氧化劑，感染病毒後的氧化壓力風險增加，免疫系統也可能脫軌，導致急性呼吸系統衰竭 (ARDS) 或其他循環系統與器官的損害。