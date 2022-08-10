台新藥眼科藥臨床數據達標飆漲3成 台耀母憑子貴攻漲停

台新藥 (6838-TW) 旗下眼科用藥 APP13007 三期臨床試驗，主要到統計顯著意義，預計明年上半年向美國 FDA 申請藥證，激勵股價跳空大漲約 3 成，母公司台耀 (4746-TW) 母憑子貴攻上漲停價 50.9 元，委買高掛逾萬張。

台新藥眼科用藥 APP13007 的適應症為眼部術後發炎及疼痛，其人體三期臨床試驗共收案 370 位受試者，其中 151 位參與除主試驗之外的角膜內皮細胞評估子項研究。在發炎反應量測前房細胞數量 ACC、疼痛指數中，用藥組都顯著優於安慰劑組，主要療效指標皆已達標。

依照公司規劃，下一步將與美國 FDA 進行 Pre-NDA Meeting(新藥查驗登記送件前諮詢會議)，預計明年第一季或第二季提藥證申請。

此外，將同步啟動授權，台新藥表示，會先以美國為主要授權區域，其他地區則採分區授權，目前有與幾個潛在授權對象洽談中，有機會年底前完成；目前美國相關眼科用藥市場規模約 10-12 億美元，若授權順利完成、啟動銷售，目標拿下 10-25% 市占率。

台新藥為開發眼科藥物 APP13007 及抗體藥物複合體 TSY-0110 抗癌藥，募資 5 億元，除了有大股東台耀支持外，也吸引中華開發生醫基金、富邦金控、漢友集團，以及智擎、松瑞藥等國內藥廠參與。