〈台睿展望〉重整敗血症新藥三期數據 將與衛福部討論新方向

台睿 (6580-TW) 開發的敗血症新藥瑞克西 (Rexis) 三期臨床試驗未達評估指標，總經理簡督憲今 (26) 日表示，目前已將臨床數據進一步分析，其中，病患的器官衰竭速度等數據仍具有意義，後續將安排時間與衛福部開會，討論未來試驗方向。

今年 2 月初，台睿公布敗血症新藥三期試驗結果，整體敗血症死亡率為 17.9%，其中，主要評估指標敗血症病患 28 天的死亡率，未達統計學上意義；次要評估指標則包含 7 天、14 天、21 天及加護病房死亡率也無明顯差異。

台睿敗血症新藥主要作用機制為補充患者體內的硒元素，簡督憲指出，從數據分析結果來看，死亡率較高的患者，體內硒元素含量較低，再者，硒元素含量也與器官衰竭速度、數量有關聯，整體來說數據仍相當正面。

董事長林群補充，該三期臨床是透過加護病房進行試驗，在疫情之下容易受到影響，在台灣 7 家醫學中心中，有 5 家醫學中心數據有達標，而另外 2 家醫學中心收案人數比重達 57%，且多收到輕度症狀的患者，導致數據差異不顯著。

簡督憲認為，敗血症新藥臨床數據仍具有意義，會把相關項目獨立出來，進一步與衛福部再次討論，期望雙方開會討論過後，可以有明確的臨床試驗、取證方向。