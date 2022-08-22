〈台股盤前要聞〉太陽能再掀漲價潮、鋼市撥雲見日 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，中國限電阻礙多晶矽供給，太陽能產業鏈從電池到模組端，都可望再迎來新一波漲價潮；鋼市受惠減產供給效益顯現、能源價漲、中國鋼廠盤價打底及中國基建等需求，產業可望回溫。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

中國限電阻礙多晶矽供給 太陽能產業鏈再掀一波漲價潮

中國近期因熱浪襲捲內陸，各省紛紛祭出限電措施，其中以四川省舉措最激烈，由於四川為太陽能多晶矽的生產重鎮，包括通威、保利協鑫等大廠都在該地設廠，業界指出，此次影響比限電初期想像更嚴重，預期隨著多晶矽供給減少，價格將再墊高，屆時包括電池、模組價格將再迎來新一輪漲價潮。閱讀全文...

四面向看鋼市 烏雲漸散迎曙光

9 月鋼價續跌，但國內鋼廠普遍看好，各國減產縮減供給效益顯現、能源價格攀升、在中國鋼廠盤價止跌打底等因素帶動下，將有利後續鋼價止跌，加上後續中國基建、歐洲暑休後等都將帶動新一波需求，鋼市進一步迎來回升契機、漸迎曙光。閱讀全文...

李在鎔強勢回歸 領軍三星挑戰台積電霸主地位

三星集團少主李在鎔恢復自由身後，大動作宣布 2028 年前對半導體研發投資 20 兆韓元，再三強調技術發展的重要性，且三星近來在先進製程佈局上更是動作頻頻；李在鎔回歸後，可望坐上懸缺 2 年的集團會長大位，也將強勢帶領三星集團挑戰台積電 (2330-TW)(TSM-US) 產業霸主地位。閱讀全文...

中國限電助力 32、50 吋電視面板價格可望持穩

中國多地近期面臨限電警報，面板重鎮之一的四川，更要求當地企業停工，衝擊京東方、惠科等面板廠生產營運，但市場認為有利低迷面板市況稍趨平穩，研調機構集邦顯示器研究部副總邱宇彬認為，限電有助供需端，其中，32、50 吋電視面板本月可望持穩，但對其他尺寸、IT 面板幫助有限。閱讀全文...

大環境衝擊轉單效益退去 安控廠拓新出海口

台安控廠大吃轉單紅利後，營運逐步好轉，不過面臨通膨、利率調升、能源短缺等大環境不利因素，各家業者以自身技術優勢為立基點、積極拓展不同市場，藉此打開營運新出海口。閱讀全文...

IC 價格年底前有撐 明年恐恢復季季降模式

終端需求持續疲軟，各大品牌紛紛暫緩拉貨，並向 IC 設計業者溝通降價，業界也大多讓步，不過業界坦言，即便現在價格降幅再大，客戶依舊不拉貨，因此年底前價格相對有撐，重點仍在庫存何時消化完畢與需求何時復甦，待庫存消化完畢、客戶重新拉貨後，明年才有機會恢復季季調降的模式。閱讀全文...