台股站穩季線 外資賣超破兆創新高成空頭隱憂

台股守住季線成交量也跟著回溫，法人表示，在財報空窗期與下半年產業旺季加持，若成交量能可以持續擴大至 2500 億元以上，則有利於指數維持漲升格局，但要注意的是，外資今年以來賣超金額 1 兆 6 億元，改寫歷史最高紀錄，恐成台股最大賣壓來源。

台股大盤連續 5 個交易日穩居季線之上，單周上漲 119.81 點，週線連七紅，本週平均單日成交金額 2177.43 億元，較前一週僅兩千億元水準再加溫。

PGIM 保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，台股這波強勢反彈，在電子與金融帶動下，指數順利穩居季線之上，更帶動 5 日均線向上穿過季線的短線偏強走勢。

廖炳焜指出，電金傳三大族群皆站穩月線，反彈格局並未改變，且財報旺季落幕，在財報空窗期以及下半年產業旺季加持，若成交量能可以持續擴大至 2500 億元以上，則有利於指數維持漲升格局。

廖炳焜表示，外資今年來累計至本週五賣超台股的金額，正式突破兆元大關，此為史上新高紀錄，顯示這波外資對台股的態度，受到國際資金緊縮影響，仍維持上漲即調節的步調未變。

儘管外資持續調節台股，但台股評價面處於物美價廉水準，一旦未來國際變數消除，外資對台股的態度轉為回補買超，將可望成為推升台股多頭力道的重要上攻買盤。

另外，今年底美國要舉行期中選舉，根據歷史經驗，每逢選前美股上漲機率較高，而今年來全球市場皆視美股走勢為首，若美股能維持彈升格局，有利於台股至年底前的走勢，加上台灣也將於 11 月底舉辦縣市長選舉，在雙重選舉行情加持之下，台股轉弱機率較低。

就類股選擇上，廖炳焜認為，科技股方面投資人不妨鎖定網通、蘋果概念股、IC 設計、汽車與新能源相關；另外，則是跌深打底股亦可留意。汽車與新能源車，以及網通族群都是可留意的重點。

