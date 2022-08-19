印尼總統佐科威首度證實 習近平、普丁將出席G20峰會

今年 11 月 20 國集團（G20）峰會將在印尼登場，印尼總統佐科威表示，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁均計劃出席，這將是俄國侵略烏克蘭以來，中俄領袖首度與美國總統拜登等民主國家元首同台。

彭博報導，佐科威周四（18 日）說：「習近平會來，普丁也告訴我他會來」，這是佐科威首度證實中俄領袖均計劃出席 G20 峇里島峰會。

佐科威並說：「大國之間的競爭確實令人憂心，我們想要的是這個地區穩定、和平，這樣我們才能推動經濟成長。而且，我認為不光印尼這麼想，亞洲國家也是如此。」

若習近平和普丁均參加這場峰會，將是俄國入侵烏克蘭後，首度與拜登等民主國家領導人同台。中國政府宣布與俄國建立「無上限」夥伴關係後，普丁就出兵攻打烏克蘭。

中國外交部並未立即回覆置評請求，而習近平自新冠肺炎疫情爆發以來，從未走出國門一步。

上周華爾街日報報導，知情人士透露，習近平定 11 月訪問東南亞，可能會在 G20 或亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊，與拜登首度舉行面對面會議。

克里姆林宮發言人則不予置評，但另一位熟悉情況的政府官員證實，目前普丁計劃親自出席會議。

克里姆林宮在一份聲明中說，普丁和佐科威周四通話，討論峇里島 G20 峰會籌備事宜，但聲明未提及普丁是否與會。由於烏克蘭總統將參加這場峰會，因此，若普丁果真出席，將是烏克蘭戰爭爆發以來兩人首度同台。

在俄軍犯烏後，拜登曾反對普丁參加 G20 峰會。美國政府官員早些時候一直向印尼施壓，要求峇里島峰會必須排除普丁。