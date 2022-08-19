〈台股盤前要聞〉鴻海成立綠能基金、群創Q3稼動率跌破7成 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海將攜手供應商成立 ESG 綠能基金，用於購買綠電、投資電站與再生能源等；群創第三季產能利用率跌破 7 成，並下修出貨展望，由持平調整至季減，價格則受惠產品組合改善，季減幅較原預估收斂。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

鴻海攜手供應商成立綠能基金 投資電站、再生能源

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉昨 (18) 日表示，將聯手供應商成立 ESG 綠能基金，規模大概幾十億元，除了跟供應商一同購買綠電外，也投資電站、再生能源以及新環境科技等領域。閱讀全文...

群創 Q3 產能利用率跌破 7 成 修正展望出貨減幅擴大、價格持穩

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (18) 日召開法說，下半年展望仍保守看待，董事長洪進揚指出，將視市場狀況調度生產資源，由於終端庫存去化較預期緩慢，估本季產能利用率將下滑至 5-7 成，並下修出貨展望，第三季從原本估持平調整成季減，價格則受惠產品組合改善，平均售價 (ASP) 季減幅較原先預估的收斂。閱讀全文...

彩晶下半年營運持穩 稼動率可望維持 9 成以上

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 昨 (18) 日召開法說會，展望下半年，彩晶表示，整體市場受環境影響，產業稼動率普遍下修，平均落在 7 成上下，但彩晶因為產品、客戶較為分散，受衝擊程度較少，估下半年產能稼動率仍將維持在 9 成以上。閱讀全文...

煉鋅大廠 9 月起無限期停產推升鋅價強漲 鋼聯營運受惠加溫

托克集團 (Trafigura Group) 旗下全球最大鋅冶鍊大廠 Nyrstar 近期宣布，由於能源成本居高不下，旗下占全球供給量 2% 的 Budel 廠 9 月起無限期停產，加劇供不應求情況，倫敦商品交易所 (LME) 鋅價一度攻上每噸 3700 美元高點，帶旺氧化鋅廠鋼聯 (6581-TW) 營運加馬力。閱讀全文...

劉揚偉：極端氣候衝擊全球水電供應 短鏈布局更複雜

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉昨 (18) 日表示，此次四川限電與極端氣候、乾旱有關，但這狀況不只是在中國，是全世界各地都有的國際問題，讓全球短鏈布局變得更複雜、更難評估。閱讀全文...

13 家壽險、19 張利變保單下架 金管會祭壽險史上最大規模停售處分

聯準會升息，加上美元勁揚，帶動利變保單大熱賣，壽險業近來頻頻調高利變保單宣告利率，涉及違反「宣告利率平穩機制」，金管會昨 (18) 日公布，對 13 家壽險公司處以停售商品及對商品簽署人員予以記點處分，合計共 19 張利變保單即日起停賣，為壽險公司史上最大規模的停售處分。閱讀全文...

中興電董座：2025 年前營收、獲利逐年成長 看好一路向上至 2030 年

中興電 (1513-TW) 昨 (18) 日召開法說會，董事長江義福表示，受惠台電斥資千億元預算的十年強化電網韌性計畫加持，光是今年來自台電的 GIS(氣體絕緣開關設備) 訂單就超過 160 億元，預期 2025 年前，營收、獲利可望逐年成長，並看好營運向上趨勢可延續至 2030 年。閱讀全文...

合庫金：升息 + 打炒房 看下半年房市「價平量縮」

央行升息加上政策打炒房，促使房市降溫，但合庫金 (5880-TW) 認為，在成本居高不下、升息等因素交錯下，房價再跌空間有限，研判下半年房市將呈現「價平量縮」的格局。閱讀全文...

大同再傳人事異動 總座蔡維力上任不到 50 天請辭

大同 (2371-TW) 人事再傳異動，據了解，總經理蔡維力昨 (18) 日上午發出內部信表示，因個人因素，已正式向董事長遞交辭任書，即日起生效。蔡維力今年 6 月 30 日才接任總座一職，不到 50 天就宣布辭職，也引發外界關注。對此大同回應，董事長王光祥正全力慰留中。閱讀全文...