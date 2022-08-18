〈台股盤後〉大型股熄火終結連5漲 跌68點守住季線

大型股熄火，台股指數欲振乏力，台積電 (2330-TW) 等大型權值股疲軟拖累，大盤今 (18) 日小跌 68.69 點、收在 15396.76 點，終止連續 5 個交易日收紅，但指數持續穩守季線，成交量則因市場觀望僅 1978.8 億元。

美股四大指數翻黑，台股今天也難逃震盪走勢，早盤以 15384.73 點開出後，雖有櫃買中小型股撐場，但因大型股疲弱無力，指數低點下探至 15311 點，一路在平盤附近震盪，終場小跌 68 點作收。

台積電早盤以 520 元開出後持續在平盤下震盪，終場下跌 1.33% 股價重新站回 520 元，聯電 (-TW)、聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 終場也全數收黑在平盤下震盪；而有別於權王收黑，半導體族群中，漢磊 (3707-TW) 相對強勢，終場大漲逾 6% 作收，嘉晶 (3016-TW)、太極 (4934-TW) 終場也有 2% 以上漲幅。

鋼鐵股今天相對有撐，海光 (2038-TW)、威致 (2028-TW) 終場上漲逾 3%，大成鋼 (2027-TW)、新鋼 (2032-TW)、千興 (2025-TW)、官田鋼 (2017-TW)、彰源 (2030-TW)、佳大 (2033-TW) 在買單敲進下，終場分別有 1~2% 漲幅。

生技族群同樣亮眼，ABC-KY(6598-TW) 與美時 (1795-TW) 同步攻上漲停，承業醫 (4164-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、北極星藥業 - KY(6550-TW)、懷特 (4108-TW) 等也是買盤鎖定標的。

航運股則是以散裝相對有勁，新興 (2605-TW) 鎖在漲停價 24.75 元，建新國際 (8367-TW)、中航 (2612-TW) 終場上漲逾 3%，其他像是四維航 (5608-TW)、台驊控股 (2636-TW) 與裕民也有 1% 以上漲幅；貨櫃三雄陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 與長榮 (2603-TW) 則在平盤附近震盪。

目前看來，台股主要由內資主導多頭，鎖定低基期、展望佳的個股布局，而過去較受外資青睞的大型股則因缺乏資金優勢，股價持續偏弱整理，成為大盤上攻的最大阻力。