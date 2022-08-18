煉鋅大廠9月起無限期停產推升鋅價強漲 鋼聯營運受惠加溫

托克集團 (Trafigura Group) 旗下全球最大鋅冶鍊大廠 Nyrstar 近期宣布，由於能源成本居高不下，旗下占全球供給量 2% 的 Budel 廠 9 月起無限期停產，加劇供不應求情況，倫敦商品交易所 (LME) 鋅價一度攻上每噸 3700 美元高點，帶旺氧化鋅廠鋼聯 (6581-TW) 營運加馬力。

鋼聯為主要氧化鋅大廠，公司認為，今年氧化鋅供不應求，將持續提升產量。鋼聯主要供應氧化鋅供應商，營收比重占超過 6 成，鋼聯自電弧爐集塵灰取得鋅，並製作成粗氧化鋅後外銷海外，目前外銷海外煉鋅廠約達 85%。

鋼聯氧化鋅出貨價主要參考 LME 鋅價，隨著價格走強可望帶動營收同步上揚，加上鋼聯持續取得含鋅廢棄物許可，鋅產量持續增加，價、量齊揚，有助營運同步成長；鋼聯上半年稅後純益 5.4 億元，年增 145%，每股純益 4.86 元；鋼聯今年前 7 月受惠鋅價上漲，營收達 14.46 億元，年增 57.7%。

Nyrstar 表示，能源高漲導致歐洲電價成本昂貴，目前歐洲三鋅冶煉廠已減產 50%，其中 Budel 冶煉廠將於 9 月停產維護，復工時間再另行通知。Budel 冶煉廠年產能為 31.5 萬噸，為全球產能的 2%，自去年第四季以來，該廠產量便持續下滑。

全球大宗商品巨頭嘉能可便示警，歐洲能源危機對鋅供應構成重大威脅，公司在歐洲的冶鍊廠目前正承受著巨大的能源成本壓力，幾乎沒有利潤。歐洲電力價格截至 16 日已連續第五個交易日創新高，今年的能源危機恐將持續到明年。

鋅供給持續下降已導致 LME 鋅庫存接近零的水準，加上冬季來臨，歐洲供電需求將進一步增加，電力短缺問題恐難緩解，鋅將面臨進一步減產。Liberum Capital 分析師 Tom Price 認為，歐洲將不得不進口更多半精鍊鋅或精煉鋅。

受供給惡化影響，LME 鋅期貨近期攻上兩個月來最高價，盤中一度大漲 7.2% 至每噸 3819 美元，創 6 月 9 日以來的最高價，寫下去年 10 月以來最大單日漲幅，儘管漲幅隨後幾日有回落跡象，目前仍處於 3500 美元高檔，回升至 6 月時水準，也優於鋼聯持穩 3000 美元的預期。