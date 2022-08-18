〈彩晶法說〉下半年營運持穩 稼動率可望維持9成以上

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (18) 日召開法說會，展望下半年，彩晶表示，整體市場受環境影響，產業稼動率普遍下修，平均落在 7 成上下，但彩晶因為產品、客戶較為分散，受衝擊程度較少，估下半年產能稼動率仍將維持在 9 成以上。

彩晶說，下半年產能稼動率估將維持在 90-95%，但年底將進行設備機台改造更新，屆時產能稼動率會稍微滑落至 80% 上下，反映公司產品應用多元，且在工控、車載等產品支撐下，可抵銷手機、平板等消費性產品衰退壓力，毛利率將相對持穩。

價格方面，彩晶指出，仍由市場決定，但整體市場變動快速，依目前市況來看，下半年價格仍有下行風險，將彈性調整，力拚維持獲利，不過雖然上游材料 IC 價格也在跌價，但下跌幅度遠不及面板價格下跌幅。

總體而言，彩晶預期下半年各產品營收占比將與上半年相當，不過手機產品上，因上半年特定客戶拉貨強勁，預期下半年比重會小幅下滑，至於庫存天數，由於彩晶多屬接單生產，將謹慎管控，周轉天數可望維持在 40 天穩定水準。

外界也關注新產能規劃，彩晶回應，今明兩年仍主要以設備更新為主，計畫提升設備能力，以符合未來產品、客戶需求，至於原先計畫的次世代線廠啟動，因整體市場景氣變化太大、新技術尚在開發中，目前還未啟動評估動作。