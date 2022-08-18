〈中興電展望〉董座：2025年前營收、獲利逐年成長 看好一路向上至2030年

中興電 (1513-TW) 今 (18) 日召開法說會，董事長江義福表示，受惠台電斥資千億元預算的十年強化電網韌性計畫加持，光是今年來自台電的 GIS(氣體絕緣開關設備) 訂單就超過 160 億元，預期 2025 年前，營收、獲利可望逐年成長，並看好營運向上趨勢可延續至 2030 年。

中興電旗下事業包括重電、新能源、系統工程、嘟嘟房停車場及 CNC 等事業群，營收動能主要來自供電設備及新能源等業務。江義福指出，台電加速推動強化電網韌性計畫，主要變電設備為 345kV 的 GIS，公司為國內唯一國產化評鑑合格廠，看好未來需求前景，且該產品毛利也較佳，將同步推升獲利。

除台電強化電網韌性計畫外，由於近來國內推動再生能源產業發展，隨著太陽能、風電等分散式電廠增加，GIS 保護裝置為升壓站必需品，需求大增。江義福表示，目前離岸風電主要投入陸上升壓站業務，國內風電計畫第一與第二階段都有拿到訂單，但金額不大，第三階段區塊開發則有許多廠商洽談中。

氫能業務方面，江義福表，兩年前營收約 7000 萬元，去年達到 1.6 億元，今年上半年已達 4 億元，今年目標 6 億元，若電源模組開發進度順利，明年這塊營收預估會大幅成長。

江義福強調，多年來一直按訂定的策略與目標默默耕耘，隨著再生能源、綠能發展，也開啟無窮商機，面對遠高於過去任何時候的地緣政治及經濟波動風險，不好的公司被危機打敗，好的公司度過危機，優良的公司因危機而更好，將全力打造中興工由 A 轉為 A+。

對於國軍雲豹甲車動力底盤系統採購弊案，遭依詐欺取財、證交法等罪判刑，江義福也持續上訴，他表示，有信心司法會還自己清白，預期相關訴訟會沒問題。