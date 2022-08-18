13家壽險、19張利變保單下架 金管會祭壽險史上最大規模停售處分

聯準會升息，加上美元勁揚，帶動利變保單大熱賣，壽險業近來頻頻調高利變保單宣告利率，涉及違反「宣告利率平穩機制」，金管會今 (18) 日公布，對 13 家壽險公司處以停售商品及對商品簽署人員予以記點處分，合計共 19 張利變保單即日起停賣，為壽險公司史上最大規模的停售處分。

保險局副局長張玉煇表示，近期因發現壽險業辦理利率變動型保單時，有將同業競爭、市場預期的利率趨勢，作為宣告利率考量因素、宣告利率公式參數設定未具體等缺失，因此除了勒令要求 19 張保單勒令停售，並要求 13 家壽險公司要確實改善，以確保業務穩健經營及維護保戶權益。

其中，元大人壽、富邦人壽有 3 張保單違規；中壽、台灣、南山、國泰等 4 家公司有 2 張保單違規；友邦、台新、全球、宏泰、第一金、遠雄、台銀人壽等則都是 1 張保單違規。不過，張玉煇表示，台新人壽、全球人壽違規的商品都已經自行下架，也就是說，剩下 19 張違規利變保單，即日起勒令停售。

2020 年，保險局也曾對 7 家壽險公司商品簽署人員記點，並且牽涉有 7 張利變保單違規，但是當時此 7 張利變保單都已經停售，所以並未處以停售處分，所以此次為壽險史上停售規模最大的處分。

張玉煇表示，利變保單具有額外提供宣告利率累積部分保單價值的性，倘若該保單對應的區隔資產投資績效良好，保戶有機會額外享有增加保單價值回饋。

張玉煇強調，所以，壽險業對於宣告利率如未能穩健宣告，或公司投資績效無法滿足所訂宣告利率，將可能導致其商品利潤為負值，除了不利於接軌 IFRS17 及國際保險資本標準 (ICS) 等制度外，亦可能使公司產生虧損，從而影響其財務健全，增加公司的營運風險。因此，金管會採取即時導正措施，避免業者因市場競爭目的，不顧長期穩健經營，不當調高宣告利率，影響公司財務健全與保戶權益。

張玉煇說明，金管會本次對 13 家公司的違規行為祭出裁罰，目的並非為了阻止業者調升宣告利率，而是期望透過裁罰提醒業者應記取經驗與教訓，知悉自身違規行為對公司財務與消費者權益的影響，並確實改善，建立穩健的宣告利率政策。

至於對保戶來說，張玉煇表示，雖然保單停售，但既有保戶權益不受影響，金管會亦提醒消費者在選擇投保利率變動型保險商品時應注意下列事項：

(一) 利率變動型保險商品的本質仍為保險商品，保險公司會收取提供保險保障的保險成本及附加費用，且宣告利率非保證利率，民眾購買時應慎選適合自己的保險商品。

(二) 各保險公司宣告利率雖有高低差異，然消費者購買時不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量，宜先向保險公司索取保單條款樣張，詳細檢視商品保障範圍是否符合自身需求。

(三) 利率變動型保險商品雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約，而導致無法拿回所繳保險費的全部金額。

(四) 外幣收付的利率變動型保險商品，其保險費及保險金等款項給付的幣別均為外幣，購買前應特別注意匯率風險。